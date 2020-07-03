وصول 8 رحلات طيران تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3080 راكبا إلى مطارات 6 دول: مصر، الإمارات، والهند، وباكستان، ولبنان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1435 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى سوف تصل على طائرة الخيوط الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت الساعة 8.15، وعلي متنها 290 عاملا، وتصل مطار القاهرة، والثانية الكويتية رقم 1645 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

والثالثة على طيران العربية - مصر رحلة رقم 554 قيام من الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار الإسكندرية، والرحلة الرابعة الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14.15علي متنها 290 عاملا تصل لمطار القاهرة .

والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا، أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران العربية - مصر قيام من الكويت 19.20 وصول الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة قيام من الكويت 20.15 وصول الأقصر على متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.