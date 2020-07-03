جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يونيو 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة بالتنسيق مع المختصين بأجهزة تلك المدن خلال شهر يونيو 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.. من بينها الآتى:

فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية :

تأمين إزالة (105) حالة تعدى متنوعة .

إلغاء تخصيص وسحب (37) وحدة.

غلق وتشميع (128) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص .

إيقاف (280) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص .

ضبط (145) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص .

ضبط (525) مخالفات مبانى لشروط التخصيص .

إزالة ورفع (514) مخالفة فورية .

ضبط (53) مخالفة مرورية متنوعة .

ضبط (24) واقعة فض أختام .

تأمين إزالة ورفع (232) مخالفة إشغالات متنوعة.

ضبط (110) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

فى مجال الأمن العام:ضبط (قضية مخدرات - قضية تموينية - 9 قضايا سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية ورفع عدادات - 3 قضايا سرقة مواد محجرية - قضية نارى سلاح بدون ترخيص).

فى مجال ضبط القضايا البيئية: ضبط (8) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.

فى مجال ضبط الباعة الجائلين : ضبط (51) بائع جائل ، وعدم حمل شهادة صحية.

فى مجال الإجراءات الإحترازية : ضبط (31) قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.