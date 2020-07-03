ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب معلومات وتحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية .. وبحوزتهما (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (113 ألف جنيه تقريباً).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمدخل قرية رأس الحكمة بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض ) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (560 ألف جنيه تقريباً).

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 220 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) .

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 75 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة") بتكوين تشكيلاً عصابياً لترويج المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين فى كمين أعد لهم، وضبط بحوزتهم (عدد 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – عدد 2 بندقية خرطوش – عدد 26 طلقة لذات العيار - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (600 ألف جنيه تقريباً).