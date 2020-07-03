صورة.. إليسا تستعيد ذكريات حفلاتها بحضور الجمهور: وحشتوني

دوما ما تتواصل الفنانة إليسا مع جمهورها، عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إليسا صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، من إحدى حفلاتها بحضور الجمهور موجهة رسالة إلى محبيها: "وحشتوني".

ويوم الإثنين الماضي أعلنت إليسا، موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد من خلال حسابها الخاص على "تويتر".

ونشرت الفنانة صورة لها من داخل مقر الشركة المنتجة لألبومها الجديد، معلقة أنهم يضعون اللمسات الأخيرة وسيصدر الألبوم في عيد الأضحى المبارك.

وكانت إليسا، أشارت في تصريحات تلفزيونية سابقة، إلى أنها ستنتهي من صور الـ "Cover" الخاص بالألبوم، الأسبوع المقبل، وقالت: "الأغنية التي ستحمل اسم الألبوم سيكون موضوعها Biography عن حياتي".

وتابعت "أعد جمهوري بحفل ضخم لإطلاق الألبوم مع روتانا أونلاين، في حال لم تنته أزمة كورونا".

يذكر أن آخر ألبومات إليسا كان قد طرح عام 2018، بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، بالتعاون مع شركة روتانا.