نقابة المرشدين تنظم جولة ثقافية بمعابد الأقصر غدًا

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، عن تنظيم جولة ميدانية بمعبد الأقصر يقوم بها محمود الطيب وكيل مجلس نقابة المرشدين بالأقصر، بعنوان (قراءة نصوص مختارة بالخط الهيروغليفي ويوظفها المرشد السياحي لخدمة عملية الشرح)، وذلك صباح غدٍ السبت، حيث يجري التجمع داخل المعبد أمام المسلة الرئيسية بواجهة المعبد قبل بدء الجولة.

وناشد "الطيب"، المرشدين الراغبين فى الحضور بإبراز الهوية كمرشد، لبس كمامة وإحضار كحول، المحافظة على التباعد والالتزام بالإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وشهدت محافظة الأقصر، الأربعاء الماضي، عودة فتح 4 مواقع أثرية بعد توقف دام 104 أيام، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم، حيث فًتحت معابد الكرنك والأقصر شرقًا ومقابر وادى الملوك ومعبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي، وسط إقبال ضعيف نظرًا لعدم وصول أفواج سياحية أجنبية للأقصر، حيث زار المعابد الأجانب المقيمين في مصر وعدد من المصريين فى اليوم الأول.