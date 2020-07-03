أهالي المصلى بغرب أسيوط يشتكون من مشكلة الصرف.. والمحافظ يوجه بحلها

اشتكى أهالى منطقة المصلى بحي غرب أسيوط من مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة التي يعانون منها من سنوات، وتتسبب دومًا في تجمع مياه الصرف نتيجة لطفح المجاري والانسدادات المتكررة بسبب انخفاض مستوى بعض المنازل بالمنطقة، الأمر الذى دفعهم للتوجه لديوان عام محافظة أسيوط لتقديم شكوى للمحافظ ومطالبته بإيجاد حلول للمشكلة.

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال لقاءه بعدد من المواطنين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بإيجاد حلول لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة المصلى، والتدخل العاجل لشفط تجمعات مياه المجاري.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء، أن منطقة غرب البلد بحي غرب مدينة أسيوط، تعتبر من أولويات مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، والتي تستهدف تحسين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الخدمات، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع القرى والمراكز، وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لأعمال التنفيذ، موجها بالتنسيق بين شركة مياه الشرب ورئيس حي غرب لايجاد الحلول العاجلة لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة المصلى، والدفع بسيارات الشركة لسحب تجمعات المياه من المناطق المتضررة، وتوعية المواطنين لمنع تكرار الانسدادات في الشبكة.