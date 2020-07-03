فتح باب التحويلات لطلاب المعهد الفني للتمريض بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن فتح باب التحويلات والتنقلات الداخلية للعام الدراسي ٢٠٢٠ -٢٠٢١، لطلبة وطالبات المعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بكافة مدن المحافظة، وفقا لمحل الإقامة المقرر لكل طالب وطالبة.

وقال "رخا"، إن الهدف من هذا القرار هو تلبية رغبات الطلبة والطالبات وأولياء الأمور ومساعدتهم في الإلتحاق بالفصول الدراسية المقررة وفقا لمحال إقامتهم.

وقال الدكتور محمد عبدالحي مدير إدارة التدريب بالمديرية، إنه تقرر فتح باب النقل الداخلي لطلاب المعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات، اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠، ولمدة أسبوعين بشرط تقديم طلب من ولي الأمر بالنقل إلى إدارة التوجيه والمدارس بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بطور سيناء، مرفقا به الأسباب الموضوعية للنقل وبحث حالة من قبل الأخصائي الإجتماعي بالمكان المنقول منه وإليه.