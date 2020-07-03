أحد قيادات تمرد: 3 يوليو يوم انتصار إرادة الشعب على الإخوان

أكد حسن شاهين، أحد قيادات حركة تمرد، إن 3 يوليو يعد يوم الانتصار لثورة الشعب في 30 يونيو ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واسترداد الوطن من هذه الجماعة التي كانت تجره لمصير مجهول.

وقال شاهين لـ"الوطن"، إن مؤتمر حركة تمرد في 3 يوليو في جريدة "الوطن" كان له دور كبير في تشجيع الناس في الشارع على الثبات في أماكنهم والتمسك بالمطلب الرئيسي وهو رحيل الإخوان عن الحكم.

وأضاف أن هذا المؤتمر كان محفزا للجمهور على الصمود في مواجهة دعوات الإخوان للعنف، وتوسيع الانتشار الجماهيري على نطاق أوسع في كل ميادين مصر، وأثناء انعقاد المؤتمر فوجئنا باتصال هاتفي من القيادة العامة للقوات المسلحة يدعونا لاجتماع القوى السياسية.

وتابع أنه عقب انتهاء المؤتمر بالفعل توجهنا لحضور لقاء القائد العام للقوات المسلحة مع القوى الوطنية، وكان هذا هو أول تواصل فعلي مع أحد أجهزة الدولة، وتم الاتفاق على خارطة الطريق وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.