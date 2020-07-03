"جمال" يصنع أشكالا فنية للأطفال بجنيه واحد: سعادتهم بالملايين

داخل غرفة ضيقة، تزورها الشمس بين الحين والآخر على استحياء، يمكث متكئا على بعض الوسائد، بين الكثير من القوالب، ذات متعددة الأشكال المتعددة، بتركيز بالغ، بينما يضع داخلها الجبس، وينقيها من فقاعات الهواء بدقة شديدة ومهارة، بعد أن حفظت يديه وعينيه تلك الأماكن عن ظهر قلب، لينقلها إلى الشرفة، قبل توزيعها على الأطفال لإسعادهم.

داخل أحد الأحياء البسيطة في منطقة الرمل بالإسكندرية، اكتشف جمال محمد، خريج معهد فني صناعي، الذي ظل لعدة عقود عاملا بالبلاط والسيراميك، هوايته في صناعة مجسمات من الجبس الأبيض، وكونه وسيلة لعب بسيطة للأطفال في المناطق الشعبية، مع طرحه بمبالغ رمزية، بعد مواجهته صعوبات بعمله، ليقرر الاستعانة بالإنترنت، للبحث عن الجديد في ذلك المجال، والاتجاه لتعلمه في أحد المراكز الخاصة، التي اكتشف استغلالها للمواطنين.

الاعتماد على الإنترنت، كان الخطوة الثانية للرجل الخمسيني، حيث قرر تعلم تلك الحرفة بنفسه عبر مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو، لأقل من أسبوعين ظل فيهم يخوض تجارب عديدة "بس علشان أنا صنايعي لقطت بسرعة"، قبل أن يصنع أول شكل له هو "الطفاية" قبل حوالي 14 شهرا، ثم توالت أشكاله من السلحفاة والفيل وحتى "ميكي ماوس" وغيره من الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال.

لم يقف "جمال" عند ذلك الحد، وإنما طور نفسه أيضا لصناعة القوالب السيلكون التي يتم صب الجبس "أي شكل بيقع تحت أيدي بيعجبني بحوله لقالب"، الذي يستغرق والي 7 دقائق بتلك العملية، ثم تنقيط فقاعات الهواء منه، وبعد ذلك يتركهم في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس ليومين كاملين حتى يكتسبوا تماسكا ومتانة، ثم يحملهم بحقيبته الصغيرة ليتجول من أجل بيعهم للحضانات والمدارس الإبتدائية القريبة منه بمنطقة سكنه أو التي عمل في بنائها مسبقا، حتى يتمكن الأطفال من اكتساب مهارة جديدة من خلالهم.

"هدفي أن الأطفال الغلابة في المناطق الشعبية اللي معندهمش حاجة يلعبوا بيها، يقدروا يستخدموا أشكالي ويلونوها وينموا مهاراتهم"... كان ذلك أحد الدوافع التي عمل من أجلها نجل الإسكندرية البار، لذلك قرر طرح مجسمات الجبس بمبالغ رمزية للغاية، لدرجة عدم وجود سلعة مقابلة لها بنفس الثمن، حيث تبلغ أسعارها: "من جنيه، لجنيه ونص، أو 2 جنيه، وأغلى حاجة عندي بتكون بـ10 جنيه بس علشان حجمها كبير، وده سبب أن الكل اتفاجأ بيها، وأنا الأهم بالنسبة ليا سعادتهم ودي بالملايين"، على حد قوله.

مهمة "جمال" لم تقف عند مرحلة البيع فقط، ولكنه حرص أيضا على متابعة الأشكال لاحقا أيضا وتلوين الأطفال وتزينهم لها، كما أنه خصص وقتا إضافيا وسلعا مجانية لإحدى حضانات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، التي سبق أن ركب السيراميك لها، ويتواصل مع أحد أصدقائه وفاعل خير، ويقيموا بها 4 احتفاليات خاصة لإدخال البهجة عليهم والتلون على مجسمات الجبس.

بعد أشهر من العمل المكثف وإدخاله البهجة على قلوب الأطفال، أتت الرياح بما لا يشتهي الخمسيني، ليوقفه انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن العمل مع الحضانات والمدارس التي تم تعليقها، بجانب الطلبات الشخصية أيضا، والتي بدأت تلقى رواجا بسيطا مؤخرا.

"الناس حبت شغلي جدا، لدرجة لقيت زبونة عملتلي بوست جاب تفاعل كبير وناس طلبت مني شغل في السلوم وأسوان"، بسعادة بالغة يتحدث جمال محمد عن عمله الذي كرس له أغلب وقته حاليا بمساعدة زوجته لتلك المجسمات، ذات الربح الجيد له الذي يمكنه من "اني أعيش مستور"، رغم إمكانية رفع الأسعار "مع أن الناس بتبعها بأغلى من كده بكتير، بس المهم أنه يوصل للأطفال اللي مش معاهم"، على حد قوله.

يتمنى الخمسيني، أن يمتلك مكانا أكبر لمجسماته، تتوفر به مساحة جيدة للشمس، ما يمكنه من سرعة تجفيفهم، وتخفيف الضغط عنه من خلال مساعدة آخرين له بالتنقيط لسرعة إتمام عملية الصناعة، التي يتولاها بالكامل بالإضافة لتوصيل الطلبات أيضا.