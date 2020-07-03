القبض على أبناء متوفى اقتحموا "أسيوط الجامعى" وتعدوا على الطاقم الطبى

ألقت قوات الأمن القبض على أبناء مريض تعدوا على الطاقم الطبي والأمن الخارجي أمام وحدة العناية الحرجة بمستشفى أسيوط الجامعي، بعد إبلاغهم بوفاة والدهم.

وكشف مصدر بالمستشفى لـ"الوطن"، أن المتعدين أبناء مريض توفى في العناية الحرجة، وفور علمهم بنبأ وفاته حاولوا الدخول فرفض أفراد الأمن الخارجي فتعدوا عليهم واقتحموا وحدة العناية، وحال سيرهم بالطرقة حطموا زجاج الباب وشاشة كمبيوتر وعربة توزيع أدوية، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ نقطة المستشفى، وألقي القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تحرير مذكرة اعتداء على مؤسسة طبية، وموظف عام أثناء تأدية عمله.

ومن جانب آخر، أحال مدير عام المستشفى الدكتور سعد زكي محمود، المعتدين من أمن المستشفى للتحقيق العاجل، مع وقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق.