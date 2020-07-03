بعد تطبيقه إجباريا.. 10 معلومات عن رقم الحساب المصرفي الدولي

بدأت البنوك المصرية في تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، إجباريا، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري التسجيل في هيئة "سويف" العالمية للاتصالات المالية بين البنوك، طبقًا لاعتماد المنظمة الدولية للمعايير ISO.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، بحسب ما قالته أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية في تصريحات صحفية.

1- رقم الحساب الدولي (IBAN) هو اختصار لمصطلح (International Bank Account Number).

2- تم العمل به في البداية من قبل دول الاتحاد الأوروبي لتيسير المعاملات المالية والتحويلات بداخل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تعتمده المنظمة الدولية للمعايير (ISO).

3 - مصر الدولة رقم 77 التي تطبق هذا النظام وتصبح ضمن الدول الملتزمة بالمعايير الدولية لتنفيذ التحويلات المالية.

4- عدة دول أخرى طبقت نظام الرقم الحساب المصرفي الدولي من بينها دول عربية مثل الإمارات والأردن والكويت.

5- الـ(IBAN) يعمل على تسهيل معالجة العمليات المالية والتحويلات بشكل أسرع وأدق مما يحد من تقليل أخطاء النسخ وتفادى التأخير في تنفيذ المدفوعات.

6- يتآلف من عدد معين من الأرقام في كل دولة بحيث يتكون من رقم الحساب الحالي للعميل وأرقام تشير لرموز معينة مثل رمز الدولة ورقم تحقق وكود للبنك والفرع الخاص بالعميل وطبيعة الحساب ويكون للعميل رقم (IBAN) لكل حساب فرعي يمتلكه.

7- رقم الـ(IBAN) لعملاء البنوك في مصر يتكون من 29 رقما متضمنة معلومات التوجيه الأساسية للمدفوعات الإلكترونية.

8- نظم البنك المركزي المصري عدة ورش عمل مع جميع البنوك للاستعداد للتطبيق، كما أصدر توجيهاته للبنوك العاملة في مصر للبدء في استخدام الرقم المصرفي الدولي IBAN وإخطار عملائه تمهيدا لتعميم المنظومة قبل نهاية يونيو المقبل.

9- يمكن للعملاء الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بهم عن طريق التواصل مع البنوك الذين لديهم حسابات طرفهم.

10- الرقم المصرفي الدولي لكل عميل بنكي سيزيد من دقة وفاعلية المعاملات المصرفية وسرعة تنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية بدقة ودون تدخل بشري، مما يسهم في الحفاظ على سرية المعلومات وكذا الحد من مخاطر التشغيل وكذلك تسهيل عمليات الدفع الالكتروني.