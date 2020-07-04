بمجموع 251.. خطوات تقديم ملف الالتحاق بالثانوية العامة في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب تقديم ملفات الالتحاق بمدارس الثانوي العام، للعام الدراسي الجديد 2020/2021، في الفترة من 22 يوليو إلى 12 أغسطس، بكل الإدارات التعليمية، بحد أدنى لمجموع الشهادة الإعدادية 251 درجة.

"الوطن" تستعرض إجراءات وخطوات تقديم الملف والأوراق الرسمية المطلوبة:

تشكيل لجان مختصة لاستلام الملفات بكل مدرسة، تحت إشراف مدير عام الإدارة.

موافاة المديرية بإجمالي الطلاب المتقدمين نهاية كل أسبوع.

الطالب الحاصل على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، يوزع طبقا للمربع السكني للأسرة، مع توافر شروط التنسيق.

تطبيق الكتاب الدوري 40، في 28 أغسطس 2016، بشان تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة، والقرار الوزاري 205 لسنة 2015.

الأوراق المطلوبة

شهادة الرقم القومي للطالب.

شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

صور شخصية.

ملف التقديم.