قائد يمني: معركتنا ضد مليشيا الحوثي مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الوطن

أكد قائد اللواء 159 مشاة بالقوات اليمنية العميد سيف عبدالرب الشدادي، أن المعركة ضد مليشيا الحوثي مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء.

وقال العميد الشدادي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، "إن واجبنا لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا العسكرية، ونحن جاهزون لتنفيذ الأوامر وخوض معركة الوطن الكبرى ضد مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير كل شبر من أرض الوطن".

وشدد على أنه لا تفريط في شبر واحد من تراب اليمن التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية، وأن الأيام القادمة ستحمل بشائر النصر على العدو.

كانت مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في جبهة قانية.