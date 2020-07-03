توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 يوليو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة:

طقس السبت 4 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 28.

طقس الأحد 5 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.

طقس الاثنين 6 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.