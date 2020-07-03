ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات بقنا

إستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها ، ولاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن قنا قيام (المدير المسئول عن مصنع ملابس "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة قنا) .. بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المتهم المذكور ، وعثر بداخل المصنع على ( 11 ماكينة متنوعة – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات – 5 كيس شمع أبيض للصق - 1 بكرة أستك - 15بكرة خيط ألوان مختلف) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.