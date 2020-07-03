أستاذ صدر: من يشعر بارتفاع الحرارة يعتبر نفسه مصابا بـ كورونا

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم صدر طب الأزهر، إنه لا يوجد شيء يسمى أدوية للوقاية من فيروس كورونا، "أنا لو أخدت مضاد حيوي ده ماله ومال الفيروس؟، إحنا بنعالج مضاعفات الفيروس، إنما الفيروس مالوش علاج فعال أوي إلا التطعيم".

وأضاف "صدقي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "لو فيه إصابات طفيفة يقعد المريض في بيته وياخد مسكن عند اللزوم فقط ولا يعمل أشعة مقطعية ولا مسحة ولا أي حاجة خالص طالما الإصابة خفيفة، حتى لو كنت مخالط لحالة إيجابية ومظهرش عليا أعراض، مفيش أسرة كبيرة إلا وفيها مريض لكورونا أو أحد أفرادها خالط حالة إيجابية".

وتابع: "أي حد عنده أعراض خفيفة زي الكحة والعطس وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم وتكسير في الجسم واسهال يعتبر نفسه كورونا، وياخد أي مسكن للآلام زي باراسيتامول ويستنى شوية"، موضحا أنه إذا استمرت ارتفاع الحرارة وزادت الكحة وتكسير العظام أصبح شديد بعد يومين يجب في هذه الحالة الذهاب للدكتور المتخصص في علاجه.