إصابة 6 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال فعالية سلمية في نابلس

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لأداء صلاة اليوم الجمعة، فوق أراض مهددة بالاستيلاء عليها في بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية أراضيهم، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن النيران اشتعلت بالحقول الزراعية في المنطقة، بفعل قنابل الغاز والصوت التي أطلقها الاحتلال.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر، أن طواقمه نقلت إصابتين للمستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانياً، مضيفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه طواقمه أثناء قيامهم بإسعاف وإخلاء الإصابات، ما أدى لأضرار في مركبة إسعاف تابعة له.