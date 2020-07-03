فايق يتوقع إعلان أوكسفورد التوصل لنتائج شبه نهائية للقاح كورونا خلال أسابيع

توقع الإعلامي أحمد فايق، إعلان جامعة أوكسفورد عن التوصل لنتائج شبه نهائية للقاح الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأضاف خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "كل المؤشرات تقول إنه قريبًا أي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر سيبدأ إنتاج لقاح أكسفورد"، مشيرة إلى أن سارة جلبرت المشرفة على الفريق البحثي الذي يقوم على تصنيع اللقاح رفضت إعطاء موعد دقيق، قبل أن تتأكد من أن نتائج المرحلة الثالثة جيدة وحققت النتائج العلمية المرجوة.

وتابع: هناك ملف آخر مطروح في العالم كله، وهو ملف عقار ريمديسيفر، الذي حجزت منه الولايات المتحدة 500 ألف جرعة، تمثل إنتاج يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهو ما يعني أنه صادر على العالم فرصة الحصول على المنتج.

وواصل، أن الاتحاد الأفريقي اليوم أعلن بشكل واضح اعتماد ريمديسيفير في بروتوكول العلاج، كما نشرت صحيفة ذا جارديان أن إنجلترا تحترم حقوق الملكية الفكرية ومن ثم فإنها لن تستطيع إنتاج هذا الدواء دون موافقة شركة جلياد، لكن تستطيع أن تذهب إلى إحدى الدول التي لا تعترف بحقوق الملكية الفكرية مثل الهند لكي تنتج وتكفي الشعب الإنجليزي.