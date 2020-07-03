مفيد فوزي: أصبت بالسكر بعد فصلي من روز اليوسف بسبب مقال

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه فصل من مجلة روز اليوسف، خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بسبب مقال جرئ له، أدى إلى إصابته بمرض السكر حينها.

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزير الزراعة تحدث معه حينها حول نقاط في فحوى المقال لم يفهمها "فوزي" بشكل صحيح، حتى رد عليه في نهاية المقال "السيارات اللي نقلت الأرز اللي تم ألقاءه في الأرض بالعافية، سأنشر أرقام سائقيها وأرقام السيارات"، موضحا أنه كان يملك وثيقة مربكة للنظام، وبعد نشر ذلك المقال، وبعدما ذهب إلى الجريدة اليوم الثاني، أخبروه بأنه مرفود، واستمر القرار 14 شهرا.

وأكد أنه كان دائما ما يستمع مع زوجته الراحلة، أغاني عبدالحليم حافظ، وأهمها أغنية "أنا لك على طول"، مشيرا إلى أن الدبلة التي يرتديها بيده، حفر عليها اسمها، ولن يخلعها طوال حياته.