صور.. استرداد 20 ألف متر مربع من مستثمرين خالفوا شروط التعاقد برأس سدر

أعلن علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، استرداد مساحة كبيرة من أراضي الدولة بعد مخالفة شروط التعاقد بمساعدة قوات الشرطة، وأكد أن المستثمرين لم يقوموا بتنفيذ بنود التعاقد التي أبرمت بينهم وبين المحافظة، موضحا أن المحافظة حصلت على أحكام قضائية نهائية بالفسخ ولم يتم تنفيذها.

أكد حمادة في تصريحات لـ"الوطن"، أن رئاسة مدينة رأس سدر نجحت في استرداد شاطي اللؤلؤة على مساحة 14 ألف متر ويشمل كافتيريا وعدد من الغرف تحت الإنشاء، والذي جرى تخصيصه في وقت سابق لأحد المستثمرين منذ 25 عاما وتعرض للإهمال ولم يقوم بسداد أقساط الأرض، ولم يقوم بتنفيذ بنود الأعمال المتفق عليها، وأصبح الشاطئ "خرابة"، وصدر قرارا بفسخ التعاقد منذ 7 سنوات وتم تنفيذه بواسطة لجنة من مجلس المدينة وقوات الشرطة وأصبحت الأرض وما عليها ملكا للمحافظة.

وأضاف أنه جرى استرداد مول تجاري يتكون من مبنيين على مساحة 6 آلاف متر يشمل عدد من المحلات التجارية، حيث خالف المستثمر شروط التعاقد وصدر حكم قضائي نهائي.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة طرح هذه الأراضي مرة أخرى للاستثمار حتى تتمكن الدولة من الاستفادة منها.

وأشار إلى أن المحافظة استعادت فندقا بمدينة رأس سدر كان مؤجرا لشركة مصر سينا للسياحة وصدر قرارا بفسخ التعاقد منذ عام 2013 وإعادة طرحه في مزايدة علنية للاستفادة منه خاصة أنه يطل على شاطئ خليج السويس مباشرة ويضم أكثر من 20 غرفة سياحية ومطعما.