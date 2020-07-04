رئيس "التأمين الصحي الشامل": قدمنا خدمات طبية متميزة لأكثر من 1.5 مليون مواطن في بورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه تم تسجيل حوالى 579 ألف مواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، كما تم تسجيل أكثر من 179 ألف ملف طب أسرة، .. وإلى تفاصيل الحوار.

وصل عدد المسجلين بالمنظومة إلى 89 ألفاً رغم إجراءات "كورونا".. والافتتاح الرسمى قريباً

تزامناً مع مرور سنة على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد. كم عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم فى المنظومة داخل محافظة بورسعيد؟ وكم ملف أسرة تم فتحه؟

- سجلنا حوالى 579 ألف مواطن، وأكثر من 179 ألف ملف طب أسرة بمحافظة بورسعيد وحدها، واحتفلنا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى المحافظة بمرور عام على إطلاق المنظومة، والحقيقة أن مستوى النجاح فى التسجيل كان باهراً وفاق سقف التوقعات.

وما عدد المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد؟

- كل من سجل فى المنظومة فى المحافظة منتفعون بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، فمنذ بدء التشغيل التجريبى فى يوليو 2019 وحتى الآن، تم تقديم الخدمة الطبية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد لأكثر من مليون ونصف المليون متردد على الوحدات والمراكز الصحية والعيادات الخارجية بمستشفيات الهيئة.

وكيف تم التعامل مع مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى ظل ظروف فيروس كورونا؟

- فى بداية الجائحة اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أولها تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بمقر الهيئة غرفة على مدار الساعة لرصد أى مستجدات بخصوص فيروس كورونا، وإطلاق خدمة حجز العيادات على رقم ١٥٣٤٤ لتقليل الازدحام والتكدس فى الوحدات والمنشآت التابعة للهيئة، كما قمنا بتركيب خيم خارج المستشفيات المنضمة للعمل بالمنظومة أو تخصيص أماكن لفرز المترددين على الوحدات والمراكز التابعة أيضاً، وفحصنا أكثر 290 ألف متردد، حرصاً منا على منع تسلل الفيروس للمرضى أو الأطباء داخل المنشآت، مع اتخاذ ما يلزم فور الاشتباه فى إصابة أى متردد، كما قمنا بتوعية كافة المترددين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقمنا بتدريب الفريق الطبى على إجراءات مكافحة العدوى والوقاية من العدوى، وحرصاً على المنتفعين بالمنظومة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن قام عدد من الأطباء خارج أوقات عملهم وبالتعاون مع عدد من المتطوعين من الشباب بتوصيل العلاج لأكثر من٣٠ ألف منتفع فى بيوتهم مجاناً، كما تم تكثيف مرور لجان مكافحة العدوى على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخلها، كما تم تفعيل خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، خلال جائحة كورونا المستجد، إلى جانب إنشاء غرفة الفرز الإلكترونى لتقييم الحالة الصحية للمرضى لكل أهالى المحافظة من داخل منازلهم.

وما الخطة المتبعة لتأمين الفرق الطبية العاملة فى التأمين الصحى الشامل خاصة مع انتشار الفيروس؟

- قمنا فى البداية بتكثيف التدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية لكافة أعضاء الفريق الطبى بكافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وفى شهر أبريل الماضى تم إصدار الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020، بشأن تنظيم عمل القوى البشرية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبموجبه يتم إجراء الفحوصات الطبية للعاملين بالمنشآت بواقع مرتين كل شهر، الأولى عند مغادرة المنشآت الصحية، والثانية قبل دخولها مرة أخرى، حيث يتم التبادل بين مجموعة تكون على رأس العمل، وأخرى فى العزل المنزلى بمدة زمنية متساوية، ما ساهم فى تقليل خطر تعرض الأطقم الطبية والإدارية للإصابة بفيروس كورونا، وحماية المرضى، وبالتبعية ذووهم، وكذلك الحفاظ على بيئة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وبعدها أطلقنا مبادرة (وقاية)، للتوعية بالإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبى، للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ما عدد المنشآت الصحية المنضمة للمنظومة فى بورسعيد حتى الآن؟

- (8) مستشفيات و(31) وحدة ومركز طب أسرة.

وماذا عن العمليات الحرجة التى تمت فى بورسعيد من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد؟

- تم إجراء 21 ألفاً و488 عملية جراحية من خلال المنظومة، وتراوحت العمليات بين عمليات بسيطة وصغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة خاصة، وأكثر من ثلث نسبة العمليات كانت عمليات كبرى وجراحات متقدمة وتحتاج مهارة خاصة ووصل عددها لـ8300 عملية من يوليو 2019 وحتى الآن.

10 مليارات و290 مليوناً تكلفة التشغيل فى بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء

وكم تبلغ الميزانية التى تم استخدامها فى محافظات المرحلة الأولى؟

- ميزانية تطبيق المنظومة فى مستشفيات المرحلة الأولى تقدر بـ23.5 مليار جنيه، شاملة تكلفة تطوير البنية التحتية فى 5 محافظات، هى الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتجهيزات الطبية وغير الطبية بها، فى حين تبلغ تكلفة التشغيل فى محافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء 10 مليارات و290 مليون جنيه.

مبادرة "ما تشيلش هم" هدفها تقديم الدعم النفسى للمنتفعين من منظومة التأمين الشامل ببورسعيد ويعانون من مشكلات نفسية نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد

أطلقتم حملة «ما تشيلش هم» لمواجهة الآثار النفسية لمصابى فيروس كورونا. ما طبيعة الحملة وكيف سيتم تطبيقها؟

- مبادرة «ما تشيلش هم» هدفها تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، الذين يعانون من آثار نفسية سلبية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأيضاً العاملين بالأطقم الطبية الذين تأثروا سلباً إثر انتشار الفيروس، ويتم ذلك من خلال تطبيق برنامج مرئى ومسموع مبتكر للعلاج النفسى «أون لاين»، يقوم على التواصل ما بين الطبيب المعالج والمريض من خلال الفيديو كونفرانس أو المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وتقوم المبادرة على تقديم جلسات للدعم النفسى أون لاين بواقع 2000 جلسة نفسية مجانية عبر تطبيق إلكترونى متاح لهم بالمجان على جوجل أبليكشن، يساهم فى تقليل الأعباء النفسية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لأنه يتيح للطبيب المعالج تشخيص الحالة ودعمها ووصف الأدوية حسب الحالة بمنتهى السرية، وهذا يساهم فى دعم الأطقم الطبية والمصابين الذين تأثروا سلباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ويساعدهم على تخطى هذه المحنة نفسياً والمساهمة فى تأهيلهم النفسى حتى يتم الشفاء سريعاً مع تحسن صحتهم النفسية.