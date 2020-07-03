إصابة 23 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس

أصيب 23 مواطنا فلسطينيا، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم تعرض لنزيف حاد أثر إصابته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، ومع 13 حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومع 3 إصابات بحروق، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم تقديم الإسعاف الأولي للمصاب بالرصاص الحي ونقله للمستشفى، فيما قدمت العلاج الميداني لبقية المصابين.