استشاري يحذر: 40 موقع تواصل اجتماعي ظهر آخر شهرين لايعلم أحد عنها شيئا

قال الدكتور حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، إنه هناك 40 موقع تواصل اجتماعي ظهروا خلال الشهرين الماضيين، يستخدمهم الأطفال دون أن يعلم عنه أي شخص شيئًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن هناك بعض المواقع تحاول تقديم خدمات خاصة بالأطفال، وأن هناك مواقع أخرى تستغل الأطفال بشكل سيء لتحقيق الأرباح.

وتابع: "هناك أكثر من طريق لحماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل طريق الأسرة، حيث يجب أن يحمل الآباء تطبيقات على هواتف أبنائهم، لكي يعرف الأب المواقع التي يزورها الابن، ويجب أن يتواصل الآباء دائمًا مع الأطفال لإعلامهم بكل ما يحدث معهم على مواقع التواصل الاجتماعي".