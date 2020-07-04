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4 خطوات للاشتراك مجانا في watch it للجالية المصرية بكندا

كتب:

سماح حسن
05:23 ص | السبت 04 يوليو 2020
وزيرة الهجرة ترفع العلم المصري في البرلمان الكندي

وزيرة الهجرة ترفع العلم المصري في البرلمان الكندي

تقديرًا لجهودهم العظيمة في إعلان "يوليو" شهرًا للتراث المصري بأونتاريو، تم منح الجالية المصرية بكندا اشتراكًا مجانياً بمنصة Watch iT لمدة شهر، من خلال إتاحة ومشاهدة الأعمال المصرية الدرامية والسينمائية سواء الوطنية أو الثقافية أو التراثية مجانًا ولمدة شهر كامل.

يمكن لكل الجالية المصرية في كندا الاستمتاع بخدمات المنصة مجاناً لمدة شهر وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول للموقع الإلكتروني  www.watchit.com 

2- إنشاء حساب جديد أو الدخول للخدمة حال إنشاء حساب من قبل

3- إدخال الرمز الترويجي WatchEgypt 

4 - يمكن الاستمتاع بعدها بالمشاهدة سواء عبر الموقع أو عبر تطبيق الهواتف والتلفزيونات الذكية