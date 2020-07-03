تحذير من منظمة الصحة: استفيقوا.. الأرقام لا تكذب بشأن كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على "الاستفاقة" و"الانخراط في المعركة" لأن "الأرقام لا تكذب"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة، مايكل راين، خلال مؤتمر صحفي إنه "حان الوقت فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام".

وأضاف راين، "أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام"، مشددا على أنه "يجب على الناس الاستفاقة".

وقبل أيام، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، من أن كورونا لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وقال جبريسوس، في منتدى عبر الفيديو نظمته حكومة مدينة دبي: "على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الابلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون 8 أيام فقط".

وأوضح المدير العام للمنظمة: "لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود قادمة".