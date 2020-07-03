بالأسماء.. إصابة 15 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب 15 عاملا زراعيا، مساء اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة نقل بطريق "إدكو - أبو حمص" بمحافظة البحيرة، بالقرب من قرية طلمبات برسيق، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى أبو حمص المركزي، استقبل كل من: "إبراهيم مصطفى أحمد، محمد فرج سعد عبدالتواب، سمير إبراهيم محمد غازي، محمد على رزق، عبدالرحمن فتحي محمد، معاذ رضا أحمد، محمد سمير محمد غازي، إبراهيم ناصر محمد، عبدالناصر محمد غازي، حسن منصور حسن مصطفى، سعد فرج عبدالتواب، سعيد إبراهيم محمد غازي، رضا السد دبور، مسعود فهمي سعد، صابر أحمد إسماعيل" مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبإبلاغ الجهات الأمنية، تبين أنهم أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل، عقب عودتهم من عملهم بإحدى المزارع، انقلبت السيارة بهم وأحدثت إصابتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.