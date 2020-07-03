الثانوية: بدء تصحيح عينات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة" الاثنين

أعلنت وزارة التعليم بدء التصحيح لمواد الأحياء، شعبة علمى علوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة للأدبى، بدءاً من الاثنين، على أن يتم إعلان نسبة النجاح بعدها بـ48 ساعة. وشكا طلاب الشعبة الرياضية من صعوبة أسئلة امتحان الاستاتيكا، الذى عقد الخميس الماضى، مؤكدين أن الأسئلة غير مباشرة، وتحتاج وقتاً أطول للإجابة، فيما تباينت ردود فعل الطلاب حول صعوبة امتحانَى الأحياء والفلسفة.

استمرار تعقيم اللجان

من جهة أخرى يؤدى طلاب الثانوية الأزهرية، غدا، امتحانى «الجغرافيا» لـ«شعبة الأدبى»، و«التاريخ» لـ«العلوم الإسلامية»، بينما يواصل قطاع المعاهد عملية التعقيم للجان. ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو للقسم الأدبى، وبداية أغسطس لـ«العلمى».

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم امتحان الطلاب فى مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة لجميعهم لأداء الامتحانات بعيداً عن الضغط، وتوفير الوقت الكافى لمراجعة دروسهم بالشكل الذى يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملاً، ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالباً، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالباً، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.