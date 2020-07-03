دياب عن ظهوره في أكثر من مسلسل في رمضان الماضي: "مكنتش باخد فلوس"

تحدث الفنان دياب عن مشاركته في العديد من المسلسلات خلال موسم رمضان الماضي، قائلا: "يا جماعة اللي بيروح ضيف شرف مش بياخد فلوس، دي من آداب المهنة، لما بروح بتبقى مجاملة للزملاء أو المخرج أو بطل العمل"، وأضاف ساخرا، "الناس شايفها بتعد بس فأنا اشتغلت في مسلسل فرصة تانية، والباقيين بالحب".

وأضاف "دياب"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "أنا مش خايف من الحسد، بس خايف من الفهم الخطأ، عشان ناس كتير كتبت بوستات كتير، وقالت دة بيومي فؤاد الدراما، بس الحكاية إنها بتبقى صدفة".

وتابع: "مينفعش يقولي محمد سامي أنا عندي 3 مشاهد في البرنس تعالى أعملهم وأقوله لا، مينفعش الاستاذ أحمد صالح يقولي تعالى أعمل 3 مشاهد في ليالينا 80 وأقوله لا، مينفعش في عمل عظيم زي الاختيار، يقولولي فيه كام حلقة هتظهر فيهم وأقولهم لأ".