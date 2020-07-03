دياب: أغنية شعبي قريبا.. والدراما لسة مفيش حاجة رسمي

كشف الفنان دياب عن سر غيابه عن الساحة الغنائية، قائلا إن كانت لديه مشاكل مع شركة الإنتاج الفترة الماضية، وجرى حلها مؤخرا، وتعاقد مع شركة "مزيكا"، وقريبا سيتم طرح "سينجل" في الإطار الشعبي.

وأضاف "دياب" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الأغنية مازالت في طور التنفيذ "السينجل أفضل لأن لو حكاية الواحد يسمع 10 أو 12 أغنية بقت صعبة، ولكن الأغنية السنجل بتبقى أكبر تأثير".

وعن مشاركته في أعمال درامية جديدة: "أنا شايف أخبار من إمبارح بس لسة مفيش حاجة رسمي، ممكن يكون فيه بس لسة موصلتليش المعلومة، ساعات الصحافة بتعرف قبلنا".