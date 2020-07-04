السجن 30 عاما لداعشي فرنسي أدين بارتكاب جرائم في سوريا

حكمت محكمة في باريس، أمس الجمعة، على الداعشي الفرنسي، تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابي، وقطب شبكة الإرهاب الفرنسية، بالسجن لمدة 30 عاما، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا، بين عامي 2013 و2015، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال رئيس محكمة النقض مخاطبا المدان، إنّ المحكمة "قرّرت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبّد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنباً بكلّ التّهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.

وأضاف رئيس المحكمة، أنّ المحكمة قرّرت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً لأنّها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكّن من أن تتغيّر إلى الأفضل".

وأوضح القاضي أنّ المدان يجب أن يقضي ثلثي مدّة العقوبة على الأقلّ خلف القضبان، أي أنّه لن يستفيد من أيّ إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقلّ.

وفيلوس هو أحد أوائل المتطرفين الفرنسيين الذين غادروا بلدهم إلى سوريا التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، وعاد إلى بلاده في نهاية المطاف.