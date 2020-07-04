أديب عن رسائل المتحرش بـ100 فتاة: "غريب.. زي رسايل لعيب الكورة إياه"

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة اتهام شاب بالتحرش بأكثر من مائة فتاة وتهديهدهم، قائلا: "لا يعني لا ومينفعش تجبر امرأة على مواقعتها جنسيًا غصب عنها".

وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه لا يجب ترك الأمر هكذا، "لا أنت لا قادر تتحقق من حد ومنعرفش قالوا دول 20 بنت، وناس قالوا 50، وناس قالوا 100 بنت"، متسائلًا: "لماذا لم تتقدم إحداهن ببلاغ" مضيفًا: "ده وضع غريب ومؤلم ومتوحش في المجتمع".

وأكد أديب، أن الأمور لم تنكشف بعض، وأن الظواهر غير موجودة حتى الآن، مشبه طريقة الكتابة في رسائل الواتساب: "لو تقروا الواتساب طريقة الكلام، زي لعيب الكورة اللي عارفينه نفس طريقة الكتابة".

وطالب أديب الجهات القانونية في مصر، للتصدي لهذه القصة والتحقيق فيها، وكشف النتائج على الرأي العام، مشددًا على أنه عند القراءة عن الموضوع، تشعر أنه حقيقي، وأنه يجب أن الجهات المعنية تتدخل، "أما تقول الشاب ده اغتصب وتحرش ودمر الفتيات، أو إن دي حملة شعواء لبنتين تلاتة عندهم مشكلة معاه، وقرروا يخصلوا عليه"، وطالب أيضًا من الجهات المعنية، بعدم نشر أسماء الفتيات اللاتي يتعرضن لحوادث تحرش واغتصاب.