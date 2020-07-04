معتز عبدالفتاح: الإخوان اختاروا مرسي لأنه "شخصية ضعيفة"

أكد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تنوي أن تقحم مصر في الحرب بسوريا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أعضاء الجماعة كانوا يريدوا أن يكون إرسال قوات عسكرية للخارج، بعد إعلام المجلس العسكري، وعدم اشتراط موافقته وذلك في دستور 2012.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن أكثر فترة في حياته قلق فيها على مصر كانت في فترة حكم الاخوان، معتبرًا أن الإخوان كانوا عقول متردية "لو اديتيلهم قرية أشك أنهم يعرفوا يحكموها".

وتابع: "الجيش والأجهزة عملوا معاهم مجهود، عشان يفهموهم ان اللي بيعملوه غلط، وبالنسبة لي الجيش والسيسي مخانش مرسي، هما يأسوا منه".

وأشار عبدالفتاح، إلى أن الإخوان اختاروا مرسي للترشح للرئاسة باسم الجماعة، باعتباره شخصة ضعيفة، يسهل السيطرة عليه والتحكم فيه، "الراجل ده غلبان جدا وكان ممكن يجيبوا أسماء أقوى، ومصر كانت بتحكم من المقطم، والمقطم كان بيحكم الاتحادية".

وحكى عبدالفتاح، عن موقف وقع بينه وبين جيمي كارتر، حيث أخبره كارتر أنه يتخوف من أن يبقى مرسي عضوًا بجماعة الإخوان بعد فوزه بالرئاسة.