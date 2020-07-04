استشاري مناعة: العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه حتى يتم طرح أي لقاح لأي فيروس للاستخدام لابد أن يمر بمراحل من التجارب المختلفة التي تأخذ توقيتات خاصة لدراسة تأثير اللقاح من النواحي الإيجابية والسلبية لأنه لابد أن يتم إنتاج لقاح آمن عند الاستخدام وفعال وكل هذه الدراسات التي تقوم بها مراكز البحوث في العالم تعمل على أنه كيف يتم إنتاج لقاحات فعالة وتكون في نفس الوقت آمنة وليس لها أي أثار سلبية على صحة البشر وبالتالي لابد أن تأخذ المراحل المختلفة من الإنتاج والدراسات والتجارب السريرية والتأكد من فاعلية هذه اللقاحات.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العالم كله يتسابق لإنتاج هذه اللقاحات وفي القريب العاجل سيتم طرحها، التي تحمل جميعها أفكار مختلفة لكن هذه الأفكار تصب في مصلحة المواطنين والحصول على لقاح له تأثير فعال وآمن عند الاستخدام.

وتابع، أن الوسيلة الحالية التي يمكن أن نتبعها للحصول على الوقاية هي الالتزام بالتصرفات التي لا تسبب إصابة الكثيرين وهذا الالتزام لابد أن يكون صفات وتصرفات يومية يجب الالتزام بها لأن هذا الوباء أكد على ضرورة الالتزام بكل أساليب النظافة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر وذلك من التوصيات التي يجب على الجميع إتباعها، وهذه هي الميزة الوحيدة التي حصلنا عليها من هذا الوباء وأصبح ذلك جزء من تصرفاتنا اليومية.