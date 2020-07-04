الحداد: قلة نسبة الوفيات في مصر تعني أن خطتنا العلاجية تسير بشكل جيد

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كل ما يهمنا حاليا هو التقليل من نسب الوفيات، مشيرا إلى أن مصر بدأت في جلب لقاح الريميدسيفير وأفيجان والأدوية التي تقلل من نسبة مكوث المريض في الرعاية، وزيادة نسبة الشفاء وقلة نسبة الوفيات، لافتا إلى أن أغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه إذا قلت نسبة الوفيات فإن خطتنا في العلاج تسير بشكل جيد، وهناك حالات كثيرة بدأت في التعافي بسبب استعمال بروتوكولات جيدة جدا، ونأمل أن يقل معدل الوفيات خلال الفترة المقبلة بسبب استخدامنا للبلازما والأدوية مثل الريميديسفير.

وتابع، أنه حتى تقل نسب الإصابة والوفيات فيجب علينا الاستمرار بكل الإجراءات الاحترازية، وخاصة بعد عودة النشاط بشكل تدريجي، مؤكدا على أن الالتزام بالإجراءات والتباعد الاجتماعي خلال الفترة المقبلة هو الأهم وبالرغم من ضعف الفيروس ألا أنه مازال سريع الانتشار.

واستكمل، أن هناك بعض الدراسات وضحت أنه حدث تحور للفيروس للأضعف وقوته بالفتك وليس في الانتشار بمعنى أنه لا يزال سريع العدوى ولكن حدته وشدته أقل وإصابته أغلبها بسيطة ومتوسطة وتتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق، إرهاق بسيط، صداع، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة ومعظم الحالات تكون من هذه الدرجة و"أتمنى أن ينعكس ذلك على نسب الوفيات".