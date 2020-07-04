ضبط عاطل تعدى على مسنة كفيفة لسرقتها في أسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط، من ضبط عاطل مدمن هيروين مرتكب واقعة التعدي بالضرب على سيدة مسنة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من (موظف - مقيم دائرة القسم) بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته - مسنة وكفيفة- الكائن بدائرة القسم وفور فتحها الباب تعدى عليها بالضرب على رأسها بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس واستولى على (3 غوايش ذهب) كانت ترتديها.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير الأمن وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة فرع الأمن العام برئاسة اللواء عصام غانم.

وتوصلت جهود تحريات فرق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقال إنه نظراً لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها، عقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجني عليها وطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وأحدث إصابتها واستولى على المسروقات.

وجرى بإرشاده ضبط (2 غويشة - 5 جم لمخدر الهيروين - مبلغ مالي "حصيلة بيع الغويشة الثالثة")، وأقر ببيعها لأحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط، أمكن ضبطه.

كما اعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطي. جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.