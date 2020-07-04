مستشار الأوبئة: إنتاج اللقاح سيحتاج إلى سنتين ليصل إلى العالم

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إنه حتى إذا استطاع العالم التوصل إلى لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا فإن إنتاج هذا اللقاح على مستوى العالم الذي يبلغ نحو 7 مليارات شخص، فإن إنتاجه بهذه الكميات صعب جدا ليصل للعالم في أقل من سنة أو سنتين.

وأضاف البلبيسي، خلال مداخلة هاتفية من عمان في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن إنتاج اللقاح يحتاج على الأقل إلى نحو 7 أشهر وتوزيعه حتى يصل إلى جميع العالم سيحتاج إلى فترة أطول حتى يمكن إنتاجه، لذلك من الضروري وجود تعاون بين دول العالم لأنه لا تستطيع أي شركة أو دولة منتجة لهذا اللقاح أن تنتج هذه الكميات الكبيرة، ولكن إذا تعاونت دول العالم مع بعضها فمن الممكن إنتاج كميات في خلال أشهر معدودة وليس في غضون سنوات.

وتابع، أنه يوجد حتى الآن تعاون بين دول العالم، ولكن ليس بالشكل المطلوب ويجب أن يكون هناك تعاون أكبر وخاصة التعاون بين العلماء والمختبرات التي تعمل على إنتاج اللقاحات والعلاج لفيروس كورونا لأن هذا يسرع في إنتاج اللقاح والعلاج اللازم، لافتا إلى أنه لا يمكن للعالم أن يبقي مغلقا لفترات طويلة والاقتصاد معطل خلال فترات طويلة، ولكن يجب أن يكون هناك توازنا بين النواحي الصحية والاقتصادية، وهذا ما اتفقت عليه معظم دول العالم، وأصبح هناك انفتاح ودوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

وأكد، أن عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة ستتحرك بسبب معرفتنا أكثر عن الفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه.