غلق 10 مخابز في حملة بالشرقية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومن صلاحية رغيف الخبز المدعم للاستهلاك الآدمي.

تفقد وكيل الوزارة عدد من المخابز بمركز ومدينة الزقازيق، تبين أثناء المرور وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ببعض المخابز، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 10 مخابز بلدية لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتم إعدام 200 كجم ملح وخميرة ورده، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود ديدان وسوس على طوالي رغف الخبز، وتم سحب 34 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 21 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الرقابية بمديرية الشؤون الصحية على المنشآت المختلفة بالمحافظة والضرب بيد من حديد على المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.