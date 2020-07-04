فيديو.. الجزائري قادر الجابوني يطرح كليب "توحشتك عمري"

طرح الفنان الجزائري قادر الجابوني أجدد أعماله الغنائية "توحشتك عمري"، بشكل فيديو كليب مصور.

الأغنية الجديدة يقدم خلالها سلطان الراي الجزائري انطلاقة جديدة مع بدايات موسم الصيف بعد توقف عن النشاط الفني لعدة أشهر منذ بدء أزمة كورونا، ويعيش خلالها قصة حب رومانسية يتغنى فيها بألحانه، وكلمات عبد القادر الناير وتوزيع حسين بن قرنة وميكساج أحمد كارابو.

وخاض الجابوني مغامرة تصوير الكليب وسط أزمة تفشي الوباء التي فرضت التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، وتم التصوير داخل أحد الاستوديوهات الخاصة في الجزائر العاصمة من إخراج LotfiArt & Skylinx وإنتاج لونيس ادير villaprod، فيما تم تنفيذ عمليات الماسترينج للأغنية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد قادر الجابوني الملقب بسلطان الراي، أحد أيقونات موسيقى الراي الجزائرية وتمتد رحلته الغنائية لأكثر من عشرين سنة، وحقق شهرة واسعة في المغرب العربي وأوروبا، وحصد جائزة أحسن مغني في جوائز الموسيقى الجزائرية في نسختها الثانية، بجانب تتويجه بجائزة أفضل مغني في المغرب العربي لعام 2019 ضمن جوائز مهرجان كازا آرت".

ومن أبرز أغنياته "نتي سبابي"، التي حصدت قرابة المئة مليون مشاهدة على اليوتيوب، بجانب دويتو "نسمح وماننساش" رفقة نجمة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية، التي تخطت 82 مليون مشاهدة، وتم تتويج العمل كأفضل ديو غنائي عربي مغاربي لسنة 2017.