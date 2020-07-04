نقل "سوق الخميس" بالمطرية وتسكين الباعة الجائلين في سوق المسلة الجديد

قال اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية، إنه تم نقل وتسكين الباعة الجائلين من شارع الحرية "سوق الخميس سابقا" إلى سوق المسلة الجديد بالمطرية، والذي أنشئ على أعلى مستوى وبه جميع المرافق والخدمات، وذلك بناء على تعليمات محافظ القاهرة لتطوير المناطق العشوائية والأسواق.

وأضاف "لبيب"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن سوق المسلة الجديد بالمطرية تم تزويده بكافة المرافق والخدمات على مستوى عالي، فضلا عن أن محافظ القاهرة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة فيها جميع العناصر المعنية وقامت بحصر جميع التجار الموجودين داخل وخارج سوق المطرية وفي الميدان وجميع الباعة الجائلين المتواجدين في المنطقة وتم عمل حصر لهم في كشوف وتم تسليم كل تاجر مكان مخصص لهم في السوق الجديد.

وتابع، أن هناك كشوف حصر أخرى يتم التصديق عليها وتسكين باقي التجار التي لم يتم إختيارهم في الحصر الأول، لافتا إلى أنه تم عمل اجتماعات مع التجار والبائعين قبل نقلهم للسوق الجديد وإعطائهم التعليمات التنظيمية التي سيعملون عليها والجميع ملتزم بها وتم تجهيز الأماكن المخصصة لهم بشكل حضاري وأسلوب راقي ينقل المطرية نقلة حضارية ونوعية كبيرة.

وأكد، أن هناك لجنة مشكلة من رئاسة الحي وبمساعدة مجموعة من تجار السوق ويتم التنبيه على جميع المواطنين بالالتزام بالكمامة والتطهير وجميع المعايير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.