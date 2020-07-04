وزيرا الإسكان والتنمية يتفقدان "تطوير شمال وجنوب الصيادين" برأس البر

تفقد الدكتور عاصم الجزاروزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط.

الجزار: المشروع يوفر 250 وحدة سكنية كبديل عن العشش الموجودة بالمنطقة

وأشار الجزار إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، هو أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع 250 وحدة سكنية كاملة المرافق "العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة"، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.

وتجول وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، بالوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، وأشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.