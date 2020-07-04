العثور على مسن مشنوقا داخل منزله ببورسعيد

عثر رجال البحث الجنائي بمحافظة بورسعيد، على جثة مسن مشنوق داخل منزله اليوم في بورفؤاد، بعد أن أبلغ السكان بانبعاث رائحة كريهة من شقة المتوفى.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة بتلقى بلاغ يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمساكن نادي التجديف ببورفؤاد.

وتبين العثور على "محمد.ا.ا"، 60 سنة، مشنوقا بحبل متدلى من سقف منزله بمساكن نادي التجديف في بورفؤاد.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها لحين الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي، واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وإذا كان به شبهة جنائية أم حالة انتحار.