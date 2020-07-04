اعتماد 11 مجلة علمية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، تصنيف 11 مجلة علمية تصدر عن الجامعة ضمن المجلات المعتمدة من لجان الترقيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال "عزيز" إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير البحث العلمي ورفع شأنه في مصر، من خلال اعتماد المجلات والدوريات العلمية المتميزة لتكون بمثابة نموذج يحتذى به، ولكي يجري نشرها بصورة دولية تساعد على رفع تصنيف مصر وجامعاتها في المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أحمد محمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه بناء على تقييم لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبنك المعرفه جرى تصنيف 4 مجلات دولية تصدر عن مركز النشر العلمي للجامعة، إلى جانب 7 مجلات محلية أخرى تصدر عن كليات الطب البشري، والتربية، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والزراعة، والآثار.

وقال الدكتور محمد عبد الرؤوف الجوهري، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، إن المجلات الدولية التي جرى تصنيفها هي مجلة (EJARS) لبحوث الآثار والترميم والتي صدر منها 19 عددا ومصنفة في العديد من قواعد البيانات العالمية ومنها Thomson Reuters ISI و Scopus، ومجلة (EJCO) في مجال جراحة العيون والتي صدر منها 5 أعداد، ومجلة (EJNSO) في مجال جراحات الرقبة والأنف والأذن والحنجرة والتي صدر منها 12 عددا، بالإضافة إلى مجلة (EJOR) عن جراحة وأمراض العظام والتي صدر منها عدد واحد حتى الآن.

وأوضح "الجوهري" درجة تقييم المجلات العلمية المحلية التي تصدر عن كليات الجامعة، حيث حصلت مجلة كلية التربية على 7 درجات ومجلة شباب الباحثين في العلوم التي تصدرها أيضاً كلية التربية حصلت على 6.5 درجة.

كما حصلت مجلة كلية الطب البشري على 5.5 درجة، ومجلة البحوث التجارية المعاصرة التي تصدرها كلية التجارة حصلت على درجتين، ومجلة كلية الآداب حصلت على درجة واحدة ومجلة كلية الزراعة على 2.5 درجة، كما حصلت مجلتا كلية التربية الرياضية وابيدوس التي تصدر عن كلية الآثار على 3.5 درجة.