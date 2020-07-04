من الألف للياء.. تفاصيل ورشة عمل "قراءة المستقبل" بالتعاون مع اليونسكو

تنظم وزارة الشباب والرياضة واليونسكو "مكتب القاهرة" بالتعاون مع قسم البحوث والسياسات والتنبؤ بالمقر الرئيسي، بالتعاون مع مكتبة إلسكندرية؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل لقراءة المستقبل، باتباع أحدث منهجيات التفكير التنبؤي وعمليات الذكاء الجماعي.

ومن المتوقّع أن يشارك في الورشة نحو 30 شخصا من جميع أنحاء مصر للعمل عبر شبكة الانترنت، بشكل مكثف بما يعادل 10 ساعات على مدار أسبوع كامل.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، شروط المشاركة بالورشة، مراحل الورشة، مواعيد التقديم، لغة الوشة، أهداف الورشة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أهداف ورشة عمل قراءة المستقبل

ـ تهدف ورشة العمل لاشراك الشباب في عملية التفكير بشأن مستقبل الرفاهة المرن؛ حيث سيتم تعزيز الذكاء الجماعي للمشاركين، وتوسيع مداركهم ومحفزات التفكير لديهم لابتكار أطر جديدة لعالم مرن ينظرللأزمات على أنها جزء طبيعي من منظومة الحياة "usual as business" تتطلب منا فقط قدر من التكيف والمرونة لموائمة أعمالنا وحياتنا معها.

مراحل الورشة

ـ المرحلة الأولى: صقل المعرفة العامة، وفيها يُطلب من المشاركين مشاركة توقعاتهم، السيناريو الأكثر احتمالا وآمالهم، السيناريو المفضل لمستقبل الرفاهة من منطلق السياق الذين يعيشون فيه.

ـ المرحلة الثانية: بناء القدرات، وفيها يتخلى المشاركون عن تصوراتهم للمستقبل المحتمل والمفضل، ويحررون تفكيرهم من قيود تخمين النتائج المحتملة أو التعبير عن آمالهم الحالية، حيث سيعملون معا بشكل إبداعي في مجموعات لاستكشاف السياق الذي يسعون للنخراط فيه.

ـ المرحلة الثالثة: تحديد الرؤية، نتيجة للجهد الجماعي لتحديد الافتراضات التي تُشكل تصور المستقبل، يكتشف المشاركون أسئلة جديدة، وينظرون في جوانب من النماذج الحالية للرفاهة كانت مخفية قبل أو مهمشة، ولكنها أصبحت تقدم إمكانات غير متوقعة.

ـ المرحلة الرابعة، التأمل والتطوير من خلال التفكير في العملية والمشاركات التي تمت بالورشة، يرسم المشاركون سبلا للمضي قداما على الرغم من التحديات التي سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

لغة الورشة

ـ الجلسات العامة: اللغة الإنجليزية.

ـ مجموعات العمل: الإنجليزية والعربية.

شروط المشاركة بالورشة

- أن يكون مصري الجنسية.

- الفئة العمرية للمشاركين تتراوح بين 21 -35 سنة.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

- توافر كمبيوتر وشبكة انترنت قوية.

ـ يتطلب حضور الورشة تشغيل خاصية الفيديو عبر الكمبيوتر.

- الالتزام بحضور كامل جلسات الورشة والمشاركة الإيجابية (ستمنح اليونسكو شهادة إتمام لمن يشارك في كامل جلسات الورشة).

- عند اختيار المشاركات والمشاركين، سيراعي المنظمون التوازن الجغرافي وتوازن النوع الاجتماعي.

مواعيد الورشة

تعقد الورشة خلال الفترة من 21-24 يوليو الجاري عبر منصة على الانترنت يتم تحديدها لاحقا، على المهتمّين بالورشة استيفاء طلب المشاركة المتوفّر على الرابط التالي: https://bit.ly/2NDKMjD

على أن يكون الموعد النهائي للتقديم: 11 يوليو 2020، و سيتمّ إخطار المشاركات والمشاركين بتاريخ: 16 يوليو 2020.

وأتت موافقة وزير الشباب والرياضة على الورشة، في ظل التغييرات والتأثيرات غير المتوقعة على حياتنا اليومية والمهنية التي أحدثتها جائحة كورونا، وأثارت تساؤلات كثيرة بخصوص المستقبل، ولا سيّما بين الشباب. كيف يمكن للشباب المصري أن يحوّل تلك الجائحة إلى فرصة، وأن يخرج منها أكثر أملًا في المستقبل وأكثر قدرة على تحقيق آفاق جديدة؟

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الورشة تهدف إلى إشراك الشباب في عملية التفكير بشأن مستقبل الرفاهية لعام 2050، من خلال المرور برحلة من التعلم بالممارسة والتفكير الإبداعي وطرح التساؤلات، و تعمل الورشة على تعزيز الذكاء الجماعي وتحفيز التفكير لابتكار أطر جديدة لعالم معرّض للأزمات في إطار التطور الطبيعي لمنظومة الحياة، ويتمتع أفراده بقدر كاف من التكيف والمرونة لمقاومة مختلف أنواع الأزمات.