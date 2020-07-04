ارتفاع أسعار التبغ والكحوليات في تركيا.. وأرخص علبة سجائر تسجل 14 ليرة

ارتفع معدل ضريبة الاستهلاك الثابت للمشروبات الكحلية والسجائر في تركيا بنسبة 6.89%، لتسجل أرخص أنواع السجائر سعر 14 ليرة تركية، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقلت صحيفة "تي 24" التركية، القائمة التي نشرتها رئاسة إدارة الإيرادات التركية، والتي أوضحت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاصة لمنتجات التبغ والكحوليات، وقالت إنه مع الزيادة الجديدة في الضرائب سترتفع أرخص علبة سجائر إلى 14 ليرة تركية، بزيادة 50 قرشًا للعلبة. ومن المتوقع أن يرتفع سعر البيع في الأسواق إلى 14.50.

كما ارتفعت أسعار لتر الكحول بمتوسط 8 ليرات، ليصبح 216 ليرة مرتفعًا من 208 ليرات، ومن المتوقع أن تزيد زجاجة البيرة 50 قرشًا.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، شهر مايو الماضي، تضمن زيادة الحد الأدنى لمبالغ الضرائب الثابتة في السجائر ومنتجات التبغ. ووفقًا للتعديل، تم رفع الحد الأدنى لمبالغ الضرائب الثابتة المطبقة بقيمة إلى 0.4569 ليرة تركية، مسجلًا نسبة زيادة قدرها 17%.