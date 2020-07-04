"عبدالرحمن" يدعم أطباء مصر بأغنية: فيها تفاؤل وبتمنى توصل للناس

تحت مسمى مبادرة "شبابنا لدعم أطباء مصر"، أطلق الشاب العشريني عبدالرحمن آدم، الطالب في كلية الآدب جامعة عين شمس، بأغنية يدعم من خلالها "الجيش الأبيض" أطباء مصر في معركتهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19): "أنا كنت عامل الأغنية كمبادرة لدعم أطباء مصر، وفي نفس الوقت هي الأغنية مناسبة للظروف اللي إحنا فيها دلوقتي، ممكن تخفف على اللي يسمعها شوية من اللي هو فيه".

"سايبنها على الله وبنعدي.. ويا حزن السكة اللي تودي" هي كلمات الأغينة التي أطلق عليها "عبدالرحمن" اسم "سايبنها على الله"، يرى فيها نوع من التفاؤل والإيجابية الضروريين لهذه المرحلة التي نعيشها الآن، إلا أنه يرى أيضًا أن الأغنية في حاجة إلى دعم حتى تصل إلى الناس: "الأغنية للأسف محتاجة دعم عشان تنتشر ويتحقق منها الهدف بتاعها، وأنا بتمنى إن رسالتي توصل لكل الناس ويتفاعلوا مع الأغنية ويعملوا بيها، لأن الأغنية كلامها إيجابي".

درس عبد "الرحمن" الموسيقي في دار الأوبرا المصرية على حد قوله، وهو ما أهله لإثقال موهبته في الكتابة والتلحين والغناء، حيث له بعض الأعمال السابقة، على حد قوله: "ليا أعمال سابقة كنت اشتغلتها، منها أغنية (قدر محصلش)، وبعدها أغنية (فاضل على الحلو تكة) وأغنية (رمضان زمان)"، وهو ما شجعه للبدأ في تأليف الأغنية التي بدأت فكرتها معه في شهر رمضان: "الفكرة جت كنا في رمضان، واحد صديق ليا موزع اتصل بيان وقال لي عايزين نعمل أغنية تطلعنا من المود اللي إحنا فيه ده، وفعلا كتبت الأغنية ولحنتها واشتغلنا عليها توزيع وميكساج وخلصت بشكل نهائي على العيد".