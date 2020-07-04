مصدر أمني عراقي: تضرر 4 مركبات بسقوط مقذوفات وسط بغداد

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن 4 مركبات تضررت جراء سقوط مقذوفات في منطقة رحمانية الجعيفر وسط العاصمة العراقية "بغداد".

وأوضح المصدر في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إنه "وردت معلومات بسقوط بعض المقذوفات على منطقة رحمانية الجعيفر وخلف مستشفى الكرامة".

وأضاف المصدر العراقي، أن "4 عجلات(سيارات) تضررت نتيجة سقوط المقذوفات".

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، اليوم، إن اصوات الانفجارت في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية "بغداد" ممارسة أمنية تقوم بها الفرق الخاصة ولا يوجد أي استهداف.

وأوضح المصدر لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء، لتجربة منظومة بطاريات الباتريوت".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الشهر الماضي، أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بـ4 صواريخ كاتيوشا، وذكرت الخلية، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم، "أنّ 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت مساء أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت خلية الإعلام، أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.