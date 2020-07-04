طقس الأحد رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة نهارا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

ويكون هناك نشاط رياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، ونشاط رياح على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 37 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 37 24

دمنهور 34 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 38 22

بورسعيد 31 25

دمياط 29 24

الزقازيق 37 22

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 39 22

السويس 39 22

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 37 24

نخل 37 17

نويبع 38 27

طابا 35 23

كاترين 33 19

الطور 35 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 39 23

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 43 22

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 26