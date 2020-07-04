الأحد.. انطلاق الدورة الأولى للأوقاف لتدريب الأئمة عن بعد

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات الدورة الأولى للتدريب عن بعد والتي تبدأ غدًا الأحد، وتستمر لمدة شهر كامل لعدد 400 إمام، وسيكون الأسبوع الأول لمحافظتي القاهرة وأسيوط لعدد 100 إمام. في إطار تنفيذ البرامج التدريبية بالإدارة العامة لمراكز التدريب بالوزارة.

وستبدأ المحاضرة الأولى في الساعة العاشرة صباح الغد للدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية في شرح كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية مع فتح حوار مع المتدربين حول موضوعات هذا الكتاب.

ويهدف كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية، إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غايتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية فيه.

ويقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

ويكشف الكتاب أن بعض علمائنا الأوائل قد تنبهوا إلى أهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير ، وبين النص وشروحه ، وكانوا أوضح رؤية ، وأكثر وعيا وشجاعة وإقدامًا على التجديد من كثير من علماء عصرنا.

كما يؤكد الكتاب أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مجتزأة للتراث بما يخدم أيدلوجيتها ، متجاهلين كثيرا من الآراء الواعية المستنيرة التي تتحتم علينا أن ننقب عنها وأن نقف عندها بأناة ، بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة وقراءتها الانتقائية المغرضة من جهة ،ويضيء لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبًا كبيرًا من آفاقه الواسعة من جهة أخرى.