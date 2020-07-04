تستوعب 25 ألف طالب.. 8 معلومات عن جامعة العلمين

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أعمال إنشاءات مقر جامعة العلمين الدولية، للاطمئنان على سير العمل التنفيذي للإنشاءات، مشيدًا بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

وأكد "عبدالغفار" حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.

وتستعرض " الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الجامعة:

ـ تقام على مساحة إجمالية قدرها 141 فدانًا.

ـ تتكون الجامعة من 15 كلية.

ـ تضم الجامعة كليات الأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والفنون والتصميم، وعلوم وهندسة الحاسبات، والطب، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والاعلام والاتصال، والسياحة والضيافة، والهندسة، والعلوم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتضم أيضًا كلية للدراسات العليا.

ـ تشمل تخصصات الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ـ تتنوع البرامج الحديثة، ما بين برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

ـ مخطط للجامعة أن تضم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التى تصل إلى 80 برنامجًا مختلفا بمختلف الكليات.

ـ من المقرر أن تستوعب الجامعة 25 ألف طالب فى تخصصاتها المختلفة.

ـ ستعمل الجامعة بنظام الساعات المعتمدة.