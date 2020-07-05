حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتمتع بالاستقلالية التامة عمن حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة كي تجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الخسوف الجزئي في وضع معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.